Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta; fischio d’inizio alle ore 12:30.

Sulla gara contro la Juve: “Sarei felicissimo di vincere a Torino, a parte la qualità degli avversari sarebbe un bel regalo per noi ma giochiamo sempre per vincere. Loro sono in un momento importante, non siamo la Juventus ma non snaturiamo la nostra mentalità e vogliamo esprimere noi stessi”.

Dualismo Viola-Gaetano: “Viola stava meglio di Gaetano che non è ancora al 100% di condizione. Possono anche giocare insieme in un contesto dove si sta in campo diversamente”.

Sulla vittoria di Parma: “Vincere fa sempre piacere ma non ci si concentra solo su quella gara, ora arriva una squadra che ci metterà in condizione di dimostrare molto. Non è la singola vittoria che ci esalta o ci porta a pensare di essere più di quanto siamo”.

