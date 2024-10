Gli agenti della questura di Nuoro hanno sequestrato tre tonnellate di marijuana ricavate da 4.265 piante situate in località Su Berrinau.

La piantagione è stata trovata in seguito ad un servizio di prevenzione e controllo sul territorio che era stato predisposto dal questore Alfonso Polverino. I livelli di principio attivo riscontrati erano risultati ben al di sopra rispetto a quelli consentiti.

In totale, sono stati sottoposti a controllo 139 veicoli e 223 persone. Sette di queste sono state segnalate per aver assunto sostanze stupefacenti, cinque invece sono state denunciate per guida in stato di ebrezza.

