Piogge fortissime, nubifragi enormi e pure la grandine: è questo il bilancio di un pomeriggio d’acqua per tantissimi paesi del Sud Sardegna e del Sulcis. Non solo: anche Cagliari è stata colpita, con diversi disagi per gli automobilisti.

Tra le conseguenze ci sono un incidente sulla 554, in direzione Quartu, e uno sul raccordo della 195 dove un’auto è andata a schiantarsi contro il guardrail.

Caduti nel pomeriggio fino a 65 mm di pioggia nel basso Sulcis. Vengono segnalati allagamenti a Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu.

