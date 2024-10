La Sardegna è molto appetibile per gli investitori stranieri. Aumentano infatti le richieste che arrivano da Stati Uniti, Canada e Polonia alla ricerca di immobili con vista mare. Si uniscono a quelle, già consolidate da tempo, provenienti da Germania, Francia e Svizzera.

È quanto emerge delle analisi effettuate dal Centro Studi di Remax Italia.

In molti casi, gli investitori stranieri puntano agli immobili di lusso. Ma devono fare i conti con un’offerta limitata da una domanda in forte crescita. Gli acquirenti di fascia alta cercano soluzioni esclusive: non solo vista mare ma anche accesso diretto alla spiaggia, piscina e ampi spazi esterni.

Una delle tendenze emerse nell’analisi dei dati relativi alle compravendite del primo semestre dell’anno riguardano l’aumento del numero di persone che scelgono la Sardegna non solo come destinazione turistica, ma come luogo dove trasferirsi stabilmente per cambiare stile di vita, approfittando delle opportunità di lavoro in smart working.

