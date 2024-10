I giocatori del Cagliari sono in vacanza per tre giorni, approfittando della sosta per le nazionali. Il centrocampista Michael Adopo ha deciso di approfittarne per raggiungere Porto Cervo per due giorni.

Dopo aver conquistato la maglia da titolare a suon di prestazioni solide, con tanto di due assist nella vittoria rossoblù a Parma, si è ritrovato con gli affetti nella zona vip della Costa Smeralda. “2 days off in Porto Cervo” ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ndary Adopo (@ndary.adopo)

