Un uomo di 62 anni quest’oggi è stato prelevato da casa sua, in un centro della Baronia, dai carabinieri per scontare la sua pena, condanna definitiva, di 6 anni e 8 mesi in carcere.

L’uomo aveva in passato abusato delle sue nipotine e il giudice del tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, lo aveva condannato un anno fa, a marzo, con il rito abbreviato. La pena sarebbe dovuta essere 10 anni di reclusione, ma poi ad ottobre dell’anno scorso era stata ridotta a 6 anni e 8 mesi.

Nell’estate del 2020 le bambine avevano raccontato degli abusi ai propri familiari, ma a parte i loro genitori, gli altri parenti non avevano creduto al racconto. Solo quando anche un’altra bambina, una cuginetta, subì simili violenze allora la vicenda venne fuori e il fatto venne denunciato ai carabinieri.

