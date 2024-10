Nel pomeriggio, una signora anziana è stata travolta sulle strisce pedonali a Monserrato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale del Policlinico “Duilio Casula”.

Sul posto la polizia locale che sta lavorando per ristabilire l’esatta dinamica. Secondo le prime testimonianze, la donna stava attraversando sulle strisce quando è stata investita da un’auto che stava sopraggiungendo.

Fortunatamente, l’impatto non sarebbe stato molto violento. Subito gli automobilisti sono intervenuti a soccorrerla e hanno chiamato il 118.

La vittima dell’incidente ha riportato diverse ferite. Presa in carico da una ambulanza del 118, è stata trasferita in ospedale dove è in cura e sotto osservazione.

