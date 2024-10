Aveva perso il pelo in diverse parti del corpo, con pulci e zecche che la stavano letteralmente divorando. Una cagnolina bianca di medie dimensioni è stata salvata ieri dai volontari della Lida a Olbia, vicino all’acquedotto romano, dove gironzolava in condizioni precarie, con il manto rovinato e la pelle in vista quasi come se fosse ustionata.

La cagnolina si trova ora presso il rifugio “I Fratelli Minori” dove è ora accudita in attesa che guarisca e, possibilmente, trovi una famiglia. Sui social le immagini del povero animale hanno fatto indignare molti.

