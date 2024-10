Incendio nella notte a Sestu. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 2.30, in via Nuracada, per un incendio che ha coinvolto un’abitazione privata in fase di costruzione. Sul posto una squadra di pronto intervento, con il supporto di due autobotti e un’autoscala.

L’incendio ha avuto origine dai locali del seminterrato ed ha coinvolto parte del piano terra, propagandosi al tetto in legno della struttura. Non ci sono persone coinvolte. Ultimata la fase di bonifica della struttura, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

