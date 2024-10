La prima partenza della centrale, intorno alle 14.20, interveniva in Via Domenico Mille Lire, all’altezza dell’incrocio della frazione di San Giovanni a Sassari, per un incidente stradale.

Per cause da accertare, una Clio ed una Golf si sono scontrate frontalmente. È stato necessario l’ausilio delle cesoie e divaricatori, per estrarre il conducente della clio per affidarlo al personale del 118.

I due conducenti, sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure. Sul posto, 118 e Polizia Locale per i rilievi del caso.

