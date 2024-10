La città di Cagliari piange un’istituzione della divulgazione cinematografica in città. Si è spento a 67 anni Giorgio Ferrari, noto per la sua sala cinematografica Il Vicoletto, fondato negli anni ’70 nel quartiere Villanova, per poi in tempi più recenti far nascere sulla stessa linea il Greenwich d’essai in via Sassari.

Struggente il ricordo del figlio Andrea, cantante del gruppo Carovana Folk che ha postato una foto del padre in gioventù e ricordato il suo rapporto conflittuale con il genitore, ma con un grande rispetto di fondo. “Si chiude il sipario su una vita vissuta in scena” è l’incipit del testo.

“Le nostre strade si sono allontanate tanto tanto tempo fa, forse per paura di guardarmi allo specchio e vederti in me. Ho passato anni a cercare di non essere come te, eppure, ironia della sorte, sono finito a percorrere i tuoi stessi passi” scrive ancora Andrea Ferrari. “Siamo sempre stati così simili, anche se ho lottato contro questa somiglianza con tutte le mie forze. Lo capisco ora, forse troppo tardi”.

“Non ci siamo mai capiti, ma non posso negare che ti ho stimato, anche nei nostri momenti peggiori. Forse il problema è sempre stato che eravamo troppo uguali. Addio Giorgio, addio papà”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it