Non l’ha presa per niente bene Valentina Caruso quando questa mattina la compagnia aerea Ita Airways le ha comunicato il ritardo del suo volo da Cagliari per Catania.

La nota giornalista di Sky Sport e volto Rai si è sfogata sui social per uno slittamento della partenza che le è costato però il programma lavorativo della giornata.

“Complimenti a Ita che mi fa partire con 40 minuti di ritardo da Cagliari e mi fa perdere la coincidenza, sempre Ita, con Catania” ha tuonato Caruso. “Facendomi aspettare tra l’altro nelle scalette dell’aereo perché non arrivava il bus”.

E ancora: “Complimenti, mi perdo anche la coincidenza con l’aliscafo perché devo andare a Stromboli. Adesso chi mi ripaga questo danno? Sveglia dalle 4.30 del mattino, per il volo delle 6.25 partito alle 7.05” la chiusura con la voce rotta dal nervoso.

