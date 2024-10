Il 34enne coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita il 55enne Pietro Mastino è stato arrestato. L’uomo si trova ricoverato in ospedale sotto la sorveglianza degli agenti della Polizia stradale e per lui sono scattate le manette con l’accusa di omicidio stradale.

Gli accertamenti condotti dalla Polizia stradale di Sassari hanno permesso di ricostruire i fatti. Il 34enne, di rientro a casa dopo una serata trascorsa con gli amici, ha invaso la corsia opposta e non ha lasciato a Mastino alcuna possibilità di evitare l’impatto.

Mastino, originario di Montresta e residente a Olmedo, si stava recando ad Alghero per iniziare il turno di lavoro presso la caserma locale dei Carabinieri.

