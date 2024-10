“L’esperimento è riuscito, vogliamo che quella parte del centro storico riprenda a essere frequentata. La gente ha risposto all’invito, questa è la strada da seguire: viverla è l’unica possibilità di restituirle la centralità sociale, economica e culturale che ha smarrito nei decenni. Da qui può ripartire Sassari”.

Così il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, sulla buona riuscita di A fora li brasgeri – Passeggiata nel centro storico con assaggi di piatti alla brace, che sabato scorso ha animato vie e piazze di Sassari Vecchia.

Voluta da Mascia, dall’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, e da tutta l’amministrazione in

carica, la manifestazione è stata organizzata come uno spartiacque ideale tra la Faradda di li Candareri e la fine dell’estate.

“Sabato sera il centro storico di Sassari era vivo, animato, illuminato e chiassoso come vorremmo che fosse sempre», ribadisce Mascia, mentre per Puggioni «piazze, vie, vicoli, slarghi: per tanti sassaresi e per i visitatori è stata un’occasione inedita per scoprire una parte della città in molti casi sconosciuta” spiega l’assessora Puggioni.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it