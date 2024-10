Due commercianti di Buddusò sono stati arrestati per un furto messo a segno a Ghilarza lo scorso 17 luglio, ma potrebbero essere stati anche i responsabili di ulteriori colpi.

I carabinieri di Ghilarza infatti hanno dato oggi esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei loro confronti, a seguito della descrizione realizzata da parte della vittima.

I due incriminati infatti vendevano formaggi e salumi porta a porta. Secondo la ricostruzione, avrebbero suonato il campanello a casa della vittima, che non gli avrebbe aperto poiché si trovava sotto la doccia. A quel punto i due uomini avrebbero scassinato la porta e sarebbero entrati nell’abitazione, sottraendo 950 euro dal portafoglio della vittima.

Nel momento in cui il padrone di casa ha cominciato a sentire dei rumori sospetti, ha raggiunto la cucina e poi ha messo in fuga i ladri che avevano già portato via il bottino. Da qui è seguito il racconto ai carabinieri che, anche attraverso le telecamere di sicurezza, hanno identificato i due uomini.

