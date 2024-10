Notte da brivido in via Pessina a Cagliari dove una gastronomia ha preso fuoco all’improvviso. Secondo le prime rilevazioni, l’incendio sarebbe partito da un lumino dimenticato acceso.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno impedito l’estensione del rogo. Infatti, risultano danneggiati solamente un tavolo, quello su cui si trovava il lumino, la tovaglia e le sedie in stoffa vicine al tavolo.

L’avviso tempestivo è arrivato per mano degli automobilisti che passando per Via Pessina hanno notato la presenza delle fiamme all’interno del locale attraverso le vetrate.

Non ci sono stati problemi per gli inquilini dei piani superiori, che sono comunque scesi in strada durante l’intervento da parte dei Vigili.

