Nel pomeriggio di ieri, nelle campagne di Sanluri, la Polizia ha tratto in arresto un 29enne di Villacidro, per l’ipotesi di reato di produzione, coltivazione e detenzione di marijuana, nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato il giovane, nella precedente nottata, tra i soggetti che avevano partecipato al taglio di una vasta piantagione di cannabis indica, nel comune di Sanluri. L’uomo ha tentato di darsi alla fuga, salendo a bordo di un’auto, seguito da altri mezzi pesanti, guidati dai suoi complici, già carichi di numerose piante appena tagliate.

Il 29enne ha cercato di far perdere le proprie tracce e di agevolare l’allontanamento degli altri veicoli, percorrendo le strade sterrate, particolarmente sconnesse e buie. I poliziotti sono riusciti a bloccare l’intero convoglio e mentre gli autisti dei due mezzi pesanti, risultati provento di furto, sono scesi subito dai veicoli dileguandosi nella fitta vegetazione, il 29enne ha tentato di farsi strada speronando anche un’auto civetta.

I poliziotti della Mobile lo hanno definitivamente bloccato e tratto in arresto. Nel corso dell’operazione, oltre ai due veicoli rubati, sono state sequestrate complessivamente circa 8000 piante di marijuana, alcune delle quali rinvenute all’interno dei due autocarri. Altre erano giacenti sul luogo di coltivazione, già recise o in procinto di essere tagliate.

L’uomo, indagato anche per ricettazione, è stato condotto presso il carcere di Uta. Proseguono le indagini della Squadra Mobile finalizzate all’individuazione dei presunti complici.

