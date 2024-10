L’associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l’8a giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A dirigere il match della Unipol Domus tra Cagliari e Torino, in programma per domenica 20 dicembre alle ore 18:00, ci sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Il direttore dei gara sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Cavallina, il quarto uomo sarà il sardo Giua, al Var Guida mentre l’Avar sarà Meraviglia.

Aureliano ha già diretto in 8 occasioni i rossoblù, tra Serie A e Serie B, i precedenti recitano: 5 vittorie per gli isolani, un pareggio e 2 sconfitte.

