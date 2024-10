Un normale controllo di routine a Sassari ha portato al ritrovamento di una refurtiva da oltra 30mila euro.

Il nucleo della polizia stradale di Macomer ha infatti fermato un furgoncino bianco all’interno del quale ha trovato una grande quantità di oggetti di valore: dalle biciclette alle apparecchiature fotografiche, passando per dispositivi elettronici.

Interrogato, il conducente non ha saputo dare spiegazioni riguardo la merce posseduta e le indagini che ne sono seguite hanno consentito di mettere in luce il fatto che si fosse trattato di una serie di furti, subiti in particolare da turisti nell’arco dell’Estate.

La zona presa di mira è stata il Nord Sardegna, Costa Smeralda compresa. Il conducente è stato dunque denunciato con l’accusa di ricettazione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it