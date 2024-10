Attimi di timore a San Giovanni Suergiu, dove una macchina alimentata a gas e benzina ha preso fuoco fuori da un supermercato.

Alla guida vi era un signore anziano e non appena ha messo in moto il veicolo è cominciata la fuoriuscita di fumo. poco dopo poi sono divampate le fiamme che hanno avvolto il mezzo.

Una dipendente del supermercato è allora intervenuta con un estintore per cercare di domare l’incendio, in attesa dei Vigili del fuoco poi giunti sul posto che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Secondo le prime ipotesi, a scatenare il problema potrebbe essere stato un cortocircuito.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it