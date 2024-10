Un’esplosione “controllata” ha attirato l’attenzione di coloro che lavorano o passavano in prossimità dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari quest’oggi.

Non ci sono stati danni o feriti, solo la necessità di ricaricare di elio il macchinario sostitutivo per la risonanza magnetica che si trovava nel giardino esterno dell’ospedale. Tanto fumo e un rumore sordo ma si è trattato di un intervento programmato.

La ricarica è stata resa necessaria per via del fatto che il macchinario originario fosse andato in tilt, dunque per evitare di dover sospendere le risonanze magnetiche.

