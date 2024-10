Sono 3 i ventenni feriti, di cui due in condizioni molto gravi, nel drammatico incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina in via Vesalio a Cagliari. I tre giovani, due ragazze e un ragazzo, si trovavano a bordo di una Citroen C1 che, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo andando a sbattere contro un palo della luce situato nello spartitraffico centrale per poi terminare la corsa contro il muro di un edificio.

La Polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato all’impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto i tre giovani dalle lamiere dell’auto distrutta e li hanno affidati al personale sanitario del 118.

I feriti sono stati trasferiti nei principali ospedali di Cagliari: le due persone in condizioni più gravi sono state portate in codice rosso all’ospedale Brotzu, mentre la terza è stata ricoverata in codice giallo al Santissima Trinità.

