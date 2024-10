Dalla Sardegna aveva contagiato 111mila persone con la sua passione per la pesca. Gabriel Manuel Montis era un vero influencer sportivo seguito in tutto il mondo e oggi sono in tantissimi a piangerlo sulla sua pagina social.

“Non dimenticherò mai tutte le chiacchierate e gli spunti tecnici che ci siamo scambiati” si legge sotto un suo post di poche settimane fa. E ancora tanti “riposa in pace”, mentre nelle sue foto e video tanti consigli per gli appassionati che lo seguivano da ogni continente.

Tanti contenuti con la Sardegna e le sue meraviglie del mare a fare da sfondo. Proprio quel mare che ieri, per uno scherzo del destino, se l’è portato via.

