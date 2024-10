Evento storico a Semestene, nel sassarese. Il paese che oggi conta 120 abitanti festeggia per la nascita della piccola Landhe Yu, dopo che per 50 anni il Comune non registrava una nuova nascita.

“Ogni nuova nascita rappresenta per la comunità un dono prezioso. È la vita che sboccia, fonte di speranza e promessa di futuro”, ha dichiarato la prima cittadina Antonella Budda.

Semestene è uno dei paesi sardi più colpiti dallo spopolamento: negli ultimi 50 anni si è passati da 600 abitanti a 120 e non tutti sono residenti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it