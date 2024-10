Il Cagliari si prende tre punti d’oro in una clamorosa rimonta contro il Torino: 3-2 per i rossoblù. In gol Viola (punizione) e Palomino, quindi l’autogol di Coco sul cross di Piccoli. Sanabria e Linetty per i granata.

Per gli uomini di Nicola è il terzo risultato utile consecutivo, la prima vittoria all’Unipol Domus. I punti in classifica sono 9, la posizione è la quindicesima.

È stata una gara di rimonte e controrimonte. Il vantaggio rossoblù è viziato da un errore dell’arbitro: il fallo è di Viola su Coco, e non viceversa. Ma per una volta il caso ha sorriso al Cagliari. E cosi il trequartista ringrazia e insacca.

La rimonta del Torino è furiosa, ottenuta con due grandi gol. Marcature che mettono mentalmente in difficoltà il Cagliari. Ma ancora una volta gli episodi girano a favore dei rossoblù. E così in 4 minuti la partita è totalmente ribaltata con grande determinazione.

Nel finale tanta sofferenza, ma anche una parata strepitosa di Scuffet che salva il risultato.

La Partita.

Partita molto tattica, che le due squadre riescono a “scoprire” solo con azioni singole. Vlasic ci prova dalla distanza al 10’, Scuffet para a terra. Lo squillo rossoblù è di Viola, punizione velenosa che impegna Milinkovic-Savic. Ed è lo stesso trequartista, sempre da calcio da fermo, a sbloccare la sfida: 1-0 Cagliari al 38’. Tre minuti dopo però c’è una amnesia di Mina sugli sviluppi d’angolo: Sanabria incorna l’1-1.

Nella ripresa, si inizia col brivido per i granata: Coco salva sulla linea su un colpo di testa di Mina. Al 54’, il Torino ribalta il punteggio: staffilata di Linetty perfetta per battere Scuffet. Proprio nel momento di maggiore difficoltà, il Cagliari pareggia: su angolo, colpo di testa vincente di Palomino a porta vuota. Al 77’ nuovo ribaltamento: uno-due letale rossoblù, Piccoli crossa a centro area e Coco devia in porta. È un 3-2 che galvanizza la Unipol Domus. I granata partono all’assalto nel finale, Scuffet salva la porta al 90’ su una incornata di Sanabria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it