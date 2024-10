Tre punti che fanno fare uno scatto non da poco per il Cagliari. E Davide Nicola può essere soddisfatto della prestazione e della mole di occasioni che la squadra riesce a concretizzare.

Sulla vittoria ottenuta. “Le vittorie hanno sempre peso, se non altro portano 3 punti in più in classifica. Abbiamo vinto contro una squadra di qualità. Il Toro mi ha impressionato per come sta in campo e per come sviluppa il gioco, oltre al suo peso offensivo”.

Sul cambio di Luvumbo. “Doveva aiutare in copertura e quando eravamo in possesso lui doveva fare il suo classico ruolo. Questo nn è accaduto e un paio di volte ci hanno imbucato e ci hanno messo in difficoltà. Ho inserito Marin e cambiato il modulo al 3-5-2”.

Sui gol che sono arrivati. “A livello di produzione di gioco avevamo sempre fatto bene. Questo campionato mi piace perché è una Serie A davvero competitiva. Per noi che dobbiamo raggiungere la salvezza è importante sapere che non possiamo mai abbassare la concentrazione”.

