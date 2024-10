I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle ore 19:30 circa in via Leonardo Da Vinci a Quartu Sant’Elena per un violento incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture ed un totale di tre persone.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario e supportato il personale sanitario del 118.

Sono intervenute 3 ambulanze, che hanno disposto il trasporto in ospedale di autista e passeggero di una delle auto coinvolte nell’incidente, rispettivamente in uomo di 74 anni e la moglie di 68 anni.

Sul posto, oltre alla squadra VF ed al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

