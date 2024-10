Atti vandalici nella scuola di via Cedrino a Sassari. Nella notte uno o più ignoti si sono introdotti nell’edificio infrangendo il vetro di una finestra, poi una volta all’interno hanno appiccato un incendio in un’aula, causando danni significativi la cui entità è ancora in fase di valutazione.

La Polizia locale e i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme, mentre la Polizia Scientifica effettuerà ulteriori accertamenti. A causa dell’accaduto, le lezioni per gli alunni sono state sospese, in attesa che la situazione venga risolta e i locali scolastici ripristinati.

