Cagliari si prepara ad accogliere il nuovo anno 2025 con una tre giorni di festa per il Capodanno nel capoluogo isolano. I festeggiamenti partiranno dal 30 dicembre e termineranno il 1 gennaio. La novità consiste nei luoghi in cui si potrà festeggiare il nuovo anno, saranno quattro i luoghi cagliaritani interessati dagli spettacoli: Piazza Yenne, Largo San Giacomo, Piazza Garibaldi e il bastione Santa Croce.

Ci sarà ampio spazio per gli artisti sardi; 302 mila euro più iva la dotazione del Comune. A questa cifra si potranno aggiungere gli sponsor privati che potrà portare in dote chi si aggiudica l’offerta.

L’evento più importante si concentrerà in Piazza Yenne nella notte di San Silvestro dove il Comune sceglierà un artista di caratura nazionale o internazionale che negli ultimi cinque anni si sia esibito almeno in uno stadio con 15mila presenze.

“Più piazze consentono di scegliere anche il genere musicale. Penso che il concerto della star possa essere ospitato in spazi diversi dalle piazze, magari al Molo Rinascita ma occorre parlarne con l’Autorità portuale, e in un altro periodo, non a Capodanno: per un big occorre una programmazione mirata”, ha dichiarato il sindaco Massimo Zedda.

Pronto anche l’Avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse per l’animazione e l’intrattenimento del periodo di Natale: “Vogliamo puntare su un programma di natura musicale, senza amplificazione ma in acustico per le vie del centro. A Pirri ci sarà una casetta di Babbo Natale mentre stiamo ultimando gli adempimenti burocratici per le luminarie in città”.

