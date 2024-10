Uno show nello show per la conduttrice Geppi Cucciari, che ha aperto la Festa del Cinema di Roma imitando (e quindi prendendo in giro) il neo ministro alla Cultura, Alessandro Giuli.

Dopo le ironie su Gennaro Sangiugliano, la comica sarda ha trovato un nuovo simpatico bersaglio.

Prima ha espresso un discorso iniziale senza senso, pieno di frasi auliche. Immaginando che non fosse comprensibile, si è scusata. “Scusate devono avermi dato per errore il discorso di qualcun altro” ha dichiarato, facendo riferimento al discorso di Giuli in Parlamento.

Quindi ha annusato la cartelletta della serata, suscitando tante risate e applausi. Il video è andato presto virale.

