Si trovava a Cagliari in permesso premio dalla casa di reclusione di Isili, ma ha deciso di mettersi nei guai. Questa notte il personale della Sezione Radiomobile dei Carabinieri ha deferito in stato di libertà un uomo per interruzione di pubblico servizio, resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia a Pubblico Ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

I militari sono intervenuti presso l’ospedale Santissima Trinità su richiesta del personale sanitario, che segnalava la presenza di un soggetto in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di alcol e stupefacenti. Giunti sul posto, hanno identificato l’uomo che inveiva contro infermieri e addetti alla vigilanza, rivolgendo loro minacce.

L’uomo è stato posto in sicurezza e accompagnato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Cagliari. Considerata la persistenza dello stato di alterazione psicofisica e l’insorgere di segni di malessere, il soggetto è stato nuovamente trasportato presso lo stesso ospedale, dove il personale sanitario del 118 gli ha prestato le prime cure e disposto ulteriori esami clinici. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma per il detenuto i permessi premio potrebbero essere finiti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it