Hanno sradicato dal muro la cassa installata all’interno della filiale del Banco di Sardegna in via Sassari a Trinità d’Agultu e per farlo hanno usato delle cinghie legate a una Fiat Panda. Furto rocambolesco da parte di una banda di ladri, forse composta da tre banditi, che questa notte hanno tentato di rubare la cassaforte che si trovava vicino all’ufficio del direttore della filiale.

I malviventi però non sono riusciti a portare via la cassa blindata, ma solo una scatola conta soldi che non conteneva nulla. Una volta rotte le vetrate della Banca sono riusciti a compiere il furto, rivelatosi però nullo, scappando poi a piedi e lasciando sul posto l’utilitaria usata poco prima. Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia locale che stanno indagando sull’accaduto e verificando se la cassa rubata contenesse soldi.

