Il Cagliari esce sconfitto contro il Bologna, rimediando un 2-0 in casa che segna la seconda partita persa di fila. Un ritorno con i piedi per terra dopo il filotto di risultati che aveva fatto risalire la classifica ai rossoblù.

“Anche se abbiamo perso, dobbiamo andare avanti” ha detto José Luìs Palomino dopo la gara. “La sconfitta è maturata per i dettagli che sono mancati. Dovevamo avere più attenzione sul primo gol, ma anche sul secondo gol non c’è stata la giusta copertura. Conosciamo il nostro obiettivo e continueremo a lavorare per questo”.

“Inizieremo subito a prepararci per la Lazio, allenandoci dando il massimo. Questa è la nostra reazione. Giocheremo in trasferta, sarà una partita dura fisicamente, contro una squadra forte. Ma noi pensiamo a noi stessi: scenderemo in campo con la nostra identità, con la voglia di fare nostri dei punti, come sempre, a prescindere dall’avversario. Abbiamo un obiettivo, lo vogliamo raggiungere”.

