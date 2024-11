Dopo le recenti accuse arrivate da più parti riguardanti l’aumento della Tari nel comune di Cagliari, la risposta dell’assessora all’ecologia urbana Luisa Giua Marassi non si è fatta attendere.

In un lungo post pubblicato sui social, ha riversato sulla commissaria straordinaria Luisanna Marras (pur senza mai nominarla) la responsabilità degli aumenti in corso.

“È un dato di fatto, si basa su un bilancio non approvato dalla nostra Amministrazione” scrive.

Quindi ha delineato il lavoro compiuto fin qui per permettere ai cittadini di avere benefici nel futuro.

“A meno di un mese dall’insediamento abbiamo subito individuato gli obiettivi della nostra azione di governo: aumentare la premialità per percentuali ancora maggiori di differenziazione (ora dal 26% siamo arrivati al 76,5%); rendere davvero puntuale la tariffa con pagamento effettivo in base al secco conferito; far emergere gli evasori totali che conferiscono in maniera irregolare; contrastare l’abbandono dei rifiuti; sensibilizzare i proprietari dei cani; razionalizzare il sistema delle telecamere e delle sanzioni; lavare in maniera ordinaria i marciapiedi (partirà a breve una nuova fase); ottenere maggiore sostegno economico dalla Regione come città capoluogo. Debellare la piaga dell’abbandono dei rifiuti, già da solo ci consentirebbe un risparmio di quasi 2 milioni all’anno.”.

Infine ha inviato un appello ai cittadini di Cagliari.

“Occorre dunque convincersi che un comportamento sempre più corretto e rispettoso delle regole da parte di noi cittadini rappresenta la vera chiave per un contenimento della tassazione e per una città più pulita e decorosa”.

