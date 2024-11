Non ci sarebbe alcuna crisi nel Campo Largo che guida la Regione Sardegna. Ma ci saranno nuovi confronti in seno all’alleanza per migliorare il percorso intrapreso lo scorso febbraio.

Nelle scorse ore avevano iniziato a circolare alcune voci su presunte tensioni, rese dei conti e rimpasti in maggioranza. Una fonte molto vicina ai singoli partiti ha smentito le ricostruzioni, ritenute “fantasiose e prive di fondamento“.

Nell’incontro tra alleati che si terrà lunedì 4 novembre, anzi, si discuterà dei risultati raggiunti nei primi sei mesi e dei traguardi da raggiungere nel futuro. “La giunta e il consiglio regionale stanno lavorando in totale condivisione“.

