Nuova sconfitta per la Dinamo in campionato, costretta ad arrendersi davanti ad un Derthona Tortona decisamente coriaceo per 71-68.

Gara sterile per ben tre quarti e che ha espresso tutto il suo potenziale solo nell’ultima frazione. Alla Dinamo non è bastato un Bibbins da 15 punti. Strapotere Strautins che ha chiuso a quota 22.

Per i biancoblù le gioie arrivano quasi esclusivamente in Europa: quinta sconfitta in sei gare di campionato.

La partita

Sassari ha bisogno di conferme in campionato e le cerca sul campo di Tortona. La risposta dal campo iniziale sembra essere subito buona, tant’è che la gara si apre con un 5-0 targato Veronesi-Bibbins.

I primi 5′ di gara sono praticamente di dominio sardo con Halilovic e Bendzius che si uniscono ai compagni nel referto, portando il parziale sul 15-2.

Tortona trova però l’immediato modo per reagire e si rifà sotto, nonostante la Dinamo sia brava a tenere il margine e il punteggio al termine del primo quarto vede la Dinamo avanti 23-18.

Troppo spesso però il Banco ci ha abituato ai suoi alti e bassi e anche questa volta non è da meno. Tambone apre la seconda frazione con la tripla del 26-18, poi gli uomini di Markovic si spengono.

Strautins, su tutti, sale in cattedra e riporta Derthona addirittura a -2 (33-31). E’ quanto basta per preparare il sorpasso che arriva quasi sulla sirena. Fobbs perde palla, Kamagate ringrazia e fa chiudere avanti Tortona all’intervallo lungo 35-34.

Si segna poco e soprattutto si va tanto a folate da entrambe le parti. Nel terzo quarto la Dinamo prova a riprendere in mano il match con 6-0 che la riporta avanti, ma Tortona rimane sempre pronta per il controsorpasso che effettivamente concretizza, chiudendo sul 41-40.

Nessuna delle due sembra riuscire ad allungare sull’altra e il quarto periodo diventa decisivo. Biliga prova a freddare il Banco prima con una tripla e poi con una stoppata su Halilovic, poi Baldasso sembra dare il là per l’allungo definitivo (53-46).

La Dinamo risponde di squadra e riprende gli avversari sul 57-57 grazie al contropiede firmato da Tambone. Qui però si spegne temporaneamente la rincorsa, complice ancora Strautins in ottima forma che riallunga sul 68-63.

A 58″ dalla fine Bibbins riaccende le speranze biancoblù con una tripla (68-66), ma i liberi realizzati da Kamagate e Vital chiudono di fatto l’incontro. Tortona si impone 71-68.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it