La comunità di Villanovaforru è sconvolta per la morte dell’imprenditore Emilio Pusceddu, 56enne proprietario di una ditta di trasporti deceduto per un incidente sul lavoro. A ricordarlo con un post sui social anche il sindaco Maurizio Onnis:

“Emilio era un uomo sanguigno, viscerale. Impossibile convincerlo del contrario quando si metteva in testa una cosa” scrive il primo cittadino che lo conosceva bene. “Impossibile fargli abbassare la voce quando discuteva. Generoso, molto generoso. Sempre un favore, sempre dare una mano a chi chiedeva“.

“Con la sua impresa e i suoi camion, caricava e scaricava merce fin su nel cuore d’Europa. Un imprenditore coi fiocchi. Non temeva la concorrenza. Non temeva la competizione. Dava lavoro, fondamentale. Difendeva Villanovaforru come ciascuno di noi difende la propria casa. Non si tirava mai indietro se c’era da sponsorizzare una manifestazione, un comitato, una festa. Era uno dei motori instancabili del paese”.

“Lavorava da morire. E il lavoro l’ha ucciso questa domenica mattina tiepida, d’inizio novembre, di ponte, in un capannone qualsiasi”. Infine, un pensiero “alla moglie. A tre figli che cercano la strada nel mondo”. E conclude: “A Villanovaforru non manchi mai, col nostro impegno, la spinta che lui sempre le ha dato”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it