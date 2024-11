“Una quarantina di liceali”. Così il generale Roberto Vannacci sui social definisce i contestatori che ieri lo hanno accolto alla Fiera di Cagliari per la sua visita in Sardegna. L’esponente leghista ha anche ringraziato gli organizzatori e i rappresentanti della Lega in Sardegna “per la grande partecipazione”, viste le quasi mille presenze all’evento.

Poi la battuta a richiamare lo striscione dei contestatori: “Nenache un filo di brezza…Altro che vento!”. E ancora: “Grazie a tutti gli intervenuti che mi hanno fatto sentire a casa. Grazie ai molti giovani presenti che mi danno tanta speranza. A Bruxelles, la Sardegna, ha un punto di riferimento” conclude.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it