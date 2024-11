Come annunciato da Fox News, Donald Trump è il 47° presidente degli Stati Uniti e il primo a servire due mandati non consecutivi dai tempi del democratico Stephen Grover Cleveland, alla fine del XIX secolo. Con i suoi 78 anni, Trump segna un altro record come il presidente più anziano a insediarsi, ma anche il primo a ricoprire la carica nonostante una condanna penale.

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca si è rivelato un percorso complesso e inusuale. Dopo aver affrontato due procedimenti di impeachment e vari scandali, inclusi processi e due condanne penali, la sua figura sembrava destinata al declino, soprattutto in seguito agli eventi del 6 gennaio e all’assalto al Campidoglio.

Nel sondaggio di Cagliaripad dedicato alle elezioni americane, il 55% dei nostri lettori aveva previsto la vittoria, mentre per il 45% la presidenza sarebbe dovuta andare a Kamala Harris.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it