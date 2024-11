Paura questa mattina all’alba a Carbonia. Due incendi hanno interessato due diverse strutture, provocando un’intensa coltre di fumo che ha reso l’aria irrespirabile in buona parte della città, in particolare nella zona di Rosmarino.

Il primo incendio si è sviluppato in una struttura utilizzata da un’associazione di anziani, mentre il secondo ha interessato un’abitazione situata in via Veneto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Carbonia, supportati dai colleghi di Iglesias, per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree. Gli esperti dei Vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dei roghi, che per il momento restano sconosciute.

