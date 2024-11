Potrebbe non arbitrare in Serie A per almeno due turni Giovanni Ayroldi. Secondo un’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport, il fischietto di Molfetta autore di un vero e proprio pasticcio in Lazio-Cagliari verrà fermato dall’Associazione Italiana Arbitri.

La decisione sarebbe arrivata a seguito di un confronto tra il Cagliari Calcio e la stessa Aia, con il club rossoblù che ha espresso tutto il malcontento per una gestione non equilibrata che ha fatto discutere anche gli addetti ai lavori. Lo stop non dovrebbe essere lungo, ma verranno comunque presi provvedimenti.

