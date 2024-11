Nella notte la sede dell’associazione Terza Età di via Lazio, a Carbonia, ha subito un vile atto incendiario ed è stata fatta oggetto di danneggiamenti e devastazioni varie.

“Un gesto vile e deprecabile che l’Amministrazione Comunale condanna fortemente”, ha dichiarato il Sindaco Pietro Morittu.

“L’associazione Terza Età di via Lazio è un sodalizio che svolge, da oltre 30 anni, un prezioso lavoro a favore della comunità e che vede impiegati oltre 300 iscritti al servizio della cittadinanza in attività sociali, ricreative e culturali. Al direttivo e ai tutti i volontari esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà. L’Amministrazione Comunale si impegna a supportare e a sostenere l’associazione, in questa delicata fase, con tutti i mezzi e modi opportuni”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it