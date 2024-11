Il corso su Teorie di genere e queer presentato di recente a Sassari dal professor Federico Zappino raddoppia ed è pronto a sbarcare anche a Cagliari.

A rivelarlo è stato il docente di Linguistica italiana dell’Università di Cagliari, Massimo Arcangeli, durante il convegno dal titolo “Linguaggio, identità di genere, diritti delle persone”.

“Per la prossima primavera ho già invitato Federico Zappino a tenere una lezione all’interno del mio corso di linguistica italiana e sto lavorando con l’Università per poter pensare di avere, vediamo in quale settore, un suo seminario sul tema” ha spiegato Arcangeli all’Ansa.

E sull’ipotesi che Roberto Vannacci possa partecipare al corso, Arcangeli non vede l’ora. Anzi lo invita a presentarsi per un dialogo sul tema.

“Magari venisse a un corso su questa tema. Potrebbe essere l’occasione giusta anche per uscire un po’ da questo clima feroce di polarizzazioni che non ha alcun senso. Credo (lui si è sempre sottratto, questo lo voglio dire pubblicamente) che un’occasione pubblica in cui potersi confrontare sia necessaria. Quindi, se si dovesse presentare a un qualunque mio corso, ripeto però, come occasione per poter sviluppare un discorso serio, magari io potrei poi andare al suo”.

