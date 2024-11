Alcuni tifosi del Cagliari avevano segnalato la sua presenza odierna all’aeroporto di Elmas, ma ora la presenza è più che una certezza: Claudio Ranieri è in città.

L’ex allenatore rossoblù è stato “beccato” da diversi residenti passeggiare sotto i portici di via Roma e si è concesso ai selfie che gli venivano richiesti.

Ranieri è tornato a Cagliari per godersi alcuni giorni di vacanza e per partecipare ai festeggiamenti della Gigi Riva week, che si sta svolgendo da lunedì in tutta la città e nell’hinterland. Nessun ritorno di fiamma, dunque, verso la panchina cagliaritana.

