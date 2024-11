Una squadra di pronto intervento del distaccamento di Iglesias e la squadra speleo alpino fluviale della centrale operativa del comando dei Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti in località Campanasissa, nel territorio del comune di Siliqua, per il recupero di un 45enne.

L’uomo è stato localizzato e soccorso dopo che nella serata mercoledì 6 novembre al calare del sole, aveva perso l’orientamento in un’area montana nei pressi del cantiere forestale di Campanasissa. Dopo essersi reso conto di non riuscire a trovare il percorso di rientro, si è posizionato in una guglia, dove con il suo smartphone ha lanciato l’allarme allertando i soccorsi.

Gli operatori con manovre e attrezzature speleo alpino fluviali hanno recuperato l’uomo sano e salvo. Le operazioni rese difficoltose a causa dell’area impervia hanno impegnato i Vigili del fuoco per alcune ore.

