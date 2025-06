Sant’Antioco, tartaruga depone le uova nella spiaggia di Maladroxia

Per la prima volta una tartaruga ha scelto l’arenile bandiera blu per nidificare

Un momento unico e straordinario si è verificato questa mattina all’alba sulla spiaggia di Maladroxia, a Sant’Antioco, dove una tartaruga marina ha deposto le uova nell’arenile, approfittando della quiete del primo mattino e del clima caldo di questi giorni.

A immortalare l’evento è stato Enrico Aliucci, titolare del chiosco sulla spiaggia, che ha assistito e documentato con alcune fotografie la delicata fase della nidificazione. Dopo aver scavato una buca nella sabbia e deposto le uova, la tartaruga è tornata in mare, lasciando il suo nido protetto sotto uno strato sabbioso.

È la prima volta che si registra una nidificazione in questa spiaggia, da anni insignita della Bandiera Blu per la qualità ambientale e i servizi offerti.

La Protezione Civile è prontamente intervenuta per mettere in sicurezza l’area, ora interdetta al transito dei bagnanti per evitare qualsiasi rischio per il nido e le future schiuse.

“Auguriamo agli enti preposti buon lavoro, nella convinzione che il loro prezioso lavoro sia indispensabile per la tutela di un piccolo “miracolo” della natura, che ci auguriamo venga confermato” scrive sui social l’amministrazione comunale.

