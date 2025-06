Tragico incidente tra Nuraminis e Samatzai: c’è un morto

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 33 che collega Nuraminis a Samatzai. Un’auto è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento.

Nel violento impatto, una persona ha perso la vita, mentre altre sono rimaste ferite, alcune in modo serio. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri per i rilievi di legge, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area, e diverse ambulanze del 118, supportate anche da un elicottero dell’elisoccorso.

Almeno uno dei feriti è stato trasportato d’urgenza in ospedale a bordo dell’elicottero.

