Incidente mortale a Nuraminis: la vittima è il 23enne Achraf Chemsi

Purtroppo per il giovane si sono rivelati vani i soccorsi. E' in codice rosso, ma non in pericolo di vita, il ragazzo che era con lui in auto

Ieri pomeriggio un terribile incidente avvenuto nella strada provinciale tra Nuraminis e Samatzai ha causato la morte di un ragazzo di 23 anni e il ferimento grave di uno di 18. La vittima è il cagliaritano di origine marocchina Achraf Chemsi.

Il giovane aveva perso il controllo dell’auto che era poi finita fuori strada, ribaltandosi. Il 23enne era stato sbalzato fuori dall’auto e purtroppo non vi è stato nulla da fare. Da poco lui e la famiglia si erano trasferiti a Ortacesus.

E’ in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, l’altro giovane che era con lui in auto e che è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.