Grave incidente a Carbonia, ciclista travolto da un’auto: è grave

Un uomo è stato investito da una Bmw e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sirai

Brutto incidente questa mattina all’alba sulla Statale 126, alle porte di Carbonia. Un uomo che si trovava a percorrere in bicicletta la statale è stato investito da una vettura, una Bmw Serie 1, per cause ancora da accertare.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e la medicalizzata dell’ospedale Sirai, dove l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente resta da chiarire: non è ancora noto se il ciclista stesse attraversando la strada o si trovasse sul margine della carreggiata. Le autorità competenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le tracce sull’asfalto per ricostruire quanto accaduto.

A seguito dell’impatto, la circolazione lungo la SS126 ha subito rallentamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it