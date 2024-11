Spaventoso incendio a Olbia questa notte. Intorno alle 22:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bazzoni Sircana per spegnere un rogo che ha coinvolto un suv parcheggiato in un’area pubblica. Nonostante l’intervento rapido della squadra, supportata da un’autobotte, l’auto è andata distrutta.

La Polizia di Stato, presente sul posto, sta effettuando accertamenti per determinare le cause del rogo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né danni ad altri veicoli nelle vicinanze.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it